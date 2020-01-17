Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подчеркнул, что все незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.
«Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины», — приводит слова представителя США сайт миссии.
В обоснование совей позиции Гилмор привел данные наблюдателей ОБСЕ, которые якобы задокументировали поток железнодорожных вагонов, грузовиков и военной техники, «которые ежедневно перемещаются из России на восток Украины».
Как считает глава миссии США в ОБСЕ, этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе.