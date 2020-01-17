Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что Соединенные Штаты настаивают на восстановлении контроля Украиной над своей международной границей с Россией для проведения выборов на неподконтрольной части Донбасса. Об этом 17 января сообщил сайт миссии ОБСЕ

Глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подчеркнул, что все незаконные вооруженные формирования также должны будут покинуть украинскую территорию.

«Свободные и справедливые выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасных условиях, когда российские силы и незаконные вооруженные формирования будут выведены с территории Украины», — приводит слова представителя США сайт миссии.

Российские паспорта, "чужие" автономера, украинские слухи и донецкая реальность © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Как считает глава миссии США в ОБСЕ, этот неконтролируемый поток персонала и техники является прямым вызовом усилиям по подготовке к свободным и справедливым местным выборам на Донбассе.