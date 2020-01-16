Счетная палата США утверждает, что администрация президента США нарушила закон, когда задержала одобренную конгрессом военную помощь Украине более чем на 200 млн долларов летом прошлого года. Об этом 16 января сообщает РИА Новости

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Дело об импичменте Трампа передано в Сенат США © AP, Susan Walsh | AP, Susan Walsh | Перейти в фотобанк

«Напротив, конгресс наделил президента строго очерченными полномочиями по удержанию бюджетных обязательств лишь только в ограниченных обстоятельствах и только так, как описано в законе о контроле над расходованием бюджетных средств», — цитирует информагентство сообщение Счетной палаты США.

Демократы осенью прошлого года инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу, обвинив его в попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Якобы Трамп требовал от Зеленского расследовать обстоятельства возможной коррупции Хантера Байдена, сына его политического конкурента Джо Байдена в обмен на военную помощь Украине.

Палата представителей голосами одних демократов в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.