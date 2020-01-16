Как пояснили в ведомстве, Конституция США не позволяет президенту удерживать выделение средств.
«Напротив, конгресс наделил президента строго очерченными полномочиями по удержанию бюджетных обязательств лишь только в ограниченных обстоятельствах и только так, как описано в законе о контроле над расходованием бюджетных средств», — цитирует информагентство сообщение Счетной палаты США.
Демократы осенью прошлого года инициировали процедуру импичмента Дональду Трампу, обвинив его в попытке надавить на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора.
Якобы Трамп требовал от Зеленского расследовать обстоятельства возможной коррупции Хантера Байдена, сына его политического конкурента Джо Байдена в обмен на военную помощь Украине.
Палата представителей голосами одних демократов в декабре вынесла Трампу импичмент по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.