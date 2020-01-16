Слив записей прослушки премьер-министра Украины Алексея Гончарука, скорее всего, сделал кто-то из его команды, считает политолог Алексей Якубин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру 16 января

«В данном случае мы видим, что да, есть заинтересованные игроки, которые хотели бы смены Кабинета министров, даже внутри однопартийного большинства. Достаточно заметна в этом плане критика так называемой группы [Александра] Дубинского. Оппозиционные партии в принципе критикуют Кабмин, там может быть давление [одного из лидеров "Оппоплатформы" Юрия] Бойко по аграрной реформе и других. То есть, по моему мнению, ситуация с появлением записей говорит о внутренней борьбе, внутри самой власти», — отметил Якубин.

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Ранее в сети появились аудиозаписи, сделанные якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьера, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.

Полный текст интервью можно прочесть на сайте Украина.ру