«В данном случае мы видим, что да, есть заинтересованные игроки, которые хотели бы смены Кабинета министров, даже внутри однопартийного большинства. Достаточно заметна в этом плане критика так называемой группы [Александра] Дубинского. Оппозиционные партии в принципе критикуют Кабмин, там может быть давление [одного из лидеров "Оппоплатформы" Юрия] Бойко по аграрной реформе и других. То есть, по моему мнению, ситуация с появлением записей говорит о внутренней борьбе, внутри самой власти», — отметил Якубин.
По его мнению, подобный слив свидетельствует об отсутствии слаженности в команде Гончарука, ведь запись с большой долей вероятности сделали именно «свои».
Ранее в сети появились аудиозаписи, сделанные якобы во время совещания у Гончарука. На записи мужчина, голос которого похож на голос премьера, просит помочь объяснить Зеленскому колебания курса доллара и отмечает, что у президента очень примитивное понимание экономических процессов.
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