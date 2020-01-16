Скандал, вспыхнувший в результате публикации записей с совещания премьер-министра Украины Алексей Гончарука, если и не заставит его уйти в отставку, то ясно даст понять президенту Владимиру Зеленскому и украинцам, чего стоит хваленое «правительство технократов». Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

- Алексей, как вы считаете, насколько реальна отставка Гончарука? Пока что на него действует иммунитет, но он может написать заявление по собственному желанию или даже под чьим-то давлением.

— Да, действительно, если мы говорим о политико-юридической форме, то у Гончарука до октября этого года есть иммунитет. Но это не исключает других форм отставки, возможна также его самоотставка, когда он пишет заявление и по согласованию с президентом и Верховной Радой просто уходит в отставку. Он же не прикован к своей должности. Насколько вероятна его отставка? Эта история — это просто еще один камешек, еще одна проблема этого Кабинета министров.

Гончарук, во-первых, даже не пришел вчера, не объяснил депутатам Рады ничего о скандале с зарплатами, что произошло до этой истории, — это, мне кажется, показатель дискоммуникации между Гончаруком как премьером и Верховной Радой. Видно, что даже депутаты однопартийного большинства не могут повлиять на «свой» Кабинет министров.

Хождение по граблям. О чем свидетельствует прослушка Гончарука © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Эта история в дальнейшем будет влиять на отношения между Гончаруком и Верховной Радой, а также Гончаруком и Зеленским. Президент стопроцентно видит эти записи, а может быть, у него и до этого могли быть какие-то записи, мы не можем этого исключать.

Если говорить о предполагаемой ротации в Кабмине, то вопрос даже не в том, будет ли она, а в том, когда она будет. К этому уже все идет. Может быть, это будет ближе к концу отопительного сезона. Тут еще все будет зависеть от скандалов, которые, возможно, дальше будут сопровождать деятельность Кабинета министров. Потому что начало года с этими скандальными зарплатами и премиями действительно вызвало такой, скажем, моральный протест.

В этих записях Гончарука вроде бы нет ничего криминального, но в них он подтверждает, что у него нет стратегии, нет видения, что он пытается придумать какую-то историю, которую может рассказать президенту, не предлагая каких-то вариантов. Кабинет министров очень любил себя позиционировать как Кабмин технократов, а оказывается, что премьер, мягко говоря, не имеет квалификации для того, чтобы даже понять какие-то ключевые экономические процессы в стране. Более того, мы видим, что даже вот эти скандальные зарплаты и премии министры обосновывали своим профессионализмом, а запись показывает, что там до профессионализма, мягко говоря, очень далеко.

- На ваш взгляд, почему эти записи появились именно сейчас? Кому было выгодно их опубликовать?

Бортник: Проблема не в том, кем заменить Гончарука, а в том, где найти компетентных специалистов © стрингер Александра Дубинского. Оппозиционные партии в принципе критикуют Кабмин, там может быть давление Бойко по аграрной реформе и других. То есть, по моему мнению, ситуация с появлением записей говорит о внутренней борьбе, внутри самой власти.

Мы опять-таки видим, что Гончарук напрямую не отрицает то, что записи настоящие. Но записал кто-то из своих. То есть это показатель «высоких отношений сыгранности команды».

- Как вы считаете, Зеленскому есть кем заменить Гончарука?

— Тут вопрос, что нужно сейчас Зеленскому — «шашечки или ехать»? Запись Гончарука в принципе показывает, что у него нет четкого понимания, как выстроить экономическую стратегию Украины. Потому что сегодня он хвалился тем, что Украина сейчас может брать займы под более выгодные проценты. То есть это не ВВП он хвалится, не рабочими местами. Это говорит о том, что он не понимает, чем должен заниматься Кабинет министров. Если бы в Польше или во Франции премьер хвалился дешевыми кредитами, это же смешно выглядит. То есть Кабинет министров — это орган, который исключительно занимается созданием все новых и новых долгов.

Близок к отчислению. Ослабление Гончарука и раздражение Зеленского © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк Арсена Авакова, было обсуждение кандидатуры Валерия Хорошковского. Думаю, что могут быть еще кандидатуры внутри самого однопартийного большинства.

С одной стороны, да, у Зеленского небольшая скамья запасных, но с другой — Гончарук начинает превращаться в негативный актив для власти. А Зеленский ничего Гончаруку не должен, скорее наоборот, Гончарук должен Зеленскому за свое попадание на вершину исполнительной власти. Зеленскому важно сохранить рейтинг доверия: у него было падение осенью с 73% до 50%, потом подъем до 63% после встречи в «нормандском формате». И если Гончарук принесет ему негативный актив, то Зеленский, скорее всего, будет думать о ротации. Глобального кадрового голода на должность премьер-министра, мне кажется, нет.