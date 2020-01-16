«Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи», — сказал он.
Соратник адвоката президента сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником украинского лидера Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там «от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов».
Он также добавил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma.