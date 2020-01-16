Соратник личного адвоката президента США Руди Джулиани - Лев Парнас 16 января в интервью MSNBC заявил, что он как представитель Дональда Трампа передал украинским чиновникам «очень жесткий сигнал» о том, что США прекратят всякую помощь стране, если Киев не объявит о начале расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена

США хотят выделить больше миллиарда долларов на военную и экономическую помощь Украине © CC0, Pxhere сказал он.

Соратник адвоката президента сообщил, что встречался с официальными лицами, в том числе со старшим помощником украинского лидера Владимира Зеленского, и дал понять, что он был там «от имени Руди Джулиани и президента Соединенных Штатов».

Он также добавил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинской компании Burisma.