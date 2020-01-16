«На мой взгляд, какие-то непринципиальные, но важные для сторон компромиссы могут быть достигнуты. И для этого должна быть добрая воля Москвы, Киева и поддержка для этого со стороны Евросоюза. Важна также позиция США», — пояснил он.
Что касается движения в направлении компромисса со стороны Украины, продолжил эксперт, для этого необходима эволюции президента Владимира Зеленского и его команды, в которой есть, в частности, глава МИД, позволяющий себе оценивать действия главы государства, что недопустимо.
Одним словом, подчеркнул политолог, Зеленскому следует выстраивать свою кадровую политику в соответствии с тем, готовы ли люди, которые находятся на руководящих постах, идти на компромисс ради возвращения Донбасса.
Что касается сегодняшней России, добавил Погребинский, то там к власти не придет политик, который будет прислушиваться к мнению Запада и согласится со скромной ролью страны в глобальной политике.