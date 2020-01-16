Ключ к урегулированию конфликта в Донбассе лежит не в Москве и не в Киеве. Решить этот вопрос можно при условии большого компромисса, который должен быть поддержан внешними игроками в лице США и Европы. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью Ukrlife.TV

Погребинский назвал единственный способ прекратить взаимные обстрелы в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

Что касается движения в направлении компромисса со стороны Украины, продолжил эксперт, для этого необходима эволюции президента Владимира Зеленского и его команды, в которой есть, в частности, глава МИД, позволяющий себе оценивать действия главы государства, что недопустимо.

Одним словом, подчеркнул политолог, Зеленскому следует выстраивать свою кадровую политику в соответствии с тем, готовы ли люди, которые находятся на руководящих постах, идти на компромисс ради возвращения Донбасса.

Что касается сегодняшней России, добавил Погребинский, то там к власти не придет политик, который будет прислушиваться к мнению Запада и согласится со скромной ролью страны в глобальной политике.