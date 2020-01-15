Дмитрий Медведев останется председателем «Единой России», несмотря на уход с должности премьер-министра. Об этом сообщили РИА Новости в среду, 15 января, два собеседника в руководстве партии

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку — Медведев © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

«Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии», — сказал собеседник агентства.

Еще один представитель ЕР отметил, что полномочия председателя партии, по уставу, могут быть прекращены в случае добровольного сложения полномочий, а также в случае принятия соответствующего решения съездом партии. На данный момент нет оснований для того, чтобы Медведев прекратил свои полномочия, отметил он.