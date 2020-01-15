Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в среду, 15 января

Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — сказали в пресс-службе.

Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму, также сообщили в Кремле. Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года.