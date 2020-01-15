Глава государства сообщил, что в Иране находятся десять украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших на Украину.
«Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами», — отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн (около 500 тысяч рублей). Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций. Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших.