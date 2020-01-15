Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» в Иране, заявил, что тела будут доставлены до конца месяца. Об этом 15 января сообщает пресс-служба Офиса президента

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

«Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, будет плюс-минус два дня. Но мы поставили такую задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами», — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тыс. грн (около 500 тысяч рублей). Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций. Также президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с похоронами погибших.