Первое политическое решение президента Украины Владимира Зеленского должно состоять в том, чтобы уволить или принять отставку главы МИД Вадима Пристайко. Об этом рассказал политолог Василий Вакаров в недавнем интервью Ukrlife.TV

Пристайко 15-16 января посетит Великобританию, где обсудит с коллегами расследование авиакатастрофы в Иране © Facebook, UkraineMFA

В частности, по его словам, накануне встречи в нормандском формате со стороны МИД прозвучал целый ряд противоречивых заявлений, но истинная позиция Киева по Донбассу так и не была обозначена.

«Почему нельзя было честно сказать, что подготовили в сентябре такой-то проект резолюции? Чтобы мы понимали, что Зеленский будет обсуждать в Париже», — привел пример Вакаров.

Поскольку внешнюю политику на Украине определяет глава государства, добавил политолог, то Пристайко должен был подготовить тот или иной проект, а Зеленский должен был бы что-то корректировать по своему усмотрению.

Но поскольку Пристайко ничего этого не сделал, то тактические успехи Киева на саммите стали возможны благодаря действиям помощника Зеленского Андрея Ермака, который в том числе вел переговоры с Владиславом Сурковым, резюмировал специалист.