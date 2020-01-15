При этом министре иностранных дел, продолжил эксперт, внешнеполитическое ведомство страны не предприняло ни одного действия, которое было бы четко определено и приносило бы пользу Украине.
В частности, по его словам, накануне встречи в нормандском формате со стороны МИД прозвучал целый ряд противоречивых заявлений, но истинная позиция Киева по Донбассу так и не была обозначена.
«Почему нельзя было честно сказать, что подготовили в сентябре такой-то проект резолюции? Чтобы мы понимали, что Зеленский будет обсуждать в Париже», — привел пример Вакаров.
Поскольку внешнюю политику на Украине определяет глава государства, добавил политолог, то Пристайко должен был подготовить тот или иной проект, а Зеленский должен был бы что-то корректировать по своему усмотрению.
Но поскольку Пристайко ничего этого не сделал, то тактические успехи Киева на саммите стали возможны благодаря действиям помощника Зеленского Андрея Ермака, который в том числе вел переговоры с Владиславом Сурковым, резюмировал специалист.