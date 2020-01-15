«Мир меняется, экономика меняется, работодатель или сотрудник, что могут сделать? Уволиться, разорвать соглашение. Это как в жизни. Это как взять и запретить секс, извините за такой пример, без брака. Много людей считают, что это было бы хорошо. Так было в Советском Союзе. Секса у нас не было, но секс был на каждом углу. Так и тут. На самом деле что будет? Жизнь будет диктовать свои правила», — сказал Милованов.
Правительство утвердило новый Трудовой кодекс 27 декабря. В нем прописаны краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете и прочее.