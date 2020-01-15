Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время брифинга, посвященного скандальному законопроекту о труде, сравнил отношения работника и работодателя с сексом до свадьбы. Соответствующее видео опубликовали 14 января на YouTube-канале «5 Канала»

Василец приравнял новый Трудовой кодекс Украины к закону о рабовладельцах © Facebook Дмитрия Васильца Правительство утвердило новый Трудовой кодекс 27 декабря. В нем прописаны краткосрочные контракты, которые работодатель сможет разрывать в любой момент и по любому поводу, фактическая отмена 8-часового рабочего дня, упрощенная процедура увольнения для беременных и матерей в декрете и прочее.