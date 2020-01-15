Оружие было обнаружено во время обыска в рамках расследования уголовного дела. В гараже хранились карабин «Сайга 410», пистолет-пулемет ПП-91-СХ, 4 жестяные банки с порошкообразным веществом темно-серого цвета, граната Ф-1 без запала и 400 патронов разной маркировки.
Откуда в гараже взялось оружие, 33-летняя женщина объяснить не смогла — по ее словам, помещение она сдала в аренду 53-летнему выходцу с Украины.
В настоящее время полицейские выясняют происхождение оружия, а также успел ли арендатор гаража его применить.