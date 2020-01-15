В Московской области полицейские нашли оружейный склад в гараже воспитательницы детсада, который она сдавала в аренду украинцу. Об этом в среду, 15 января, сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Полиция нашла крупный арсенал оружия в гараже у жителя Ровно © Нацполиция Украины обнаружено во время обыска в рамках расследования уголовного дела. В гараже хранились карабин «Сайга 410», пистолет-пулемет ПП-91-СХ, 4 жестяные банки с порошкообразным веществом темно-серого цвета, граната Ф-1 без запала и 400 патронов разной маркировки.

Откуда в гараже взялось оружие, 33-летняя женщина объяснить не смогла — по ее словам, помещение она сдала в аренду 53-летнему выходцу с Украины.

В настоящее время полицейские выясняют происхождение оружия, а также успел ли арендатор гаража его применить.