Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявлении израильских коллег о процветании антисемитизма и чествовании убийц евреев в Киеве. Сообщение появилось на сайте ведомства во вторник, 14 января

Бандеровский большевизм © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк заявили, что Украина «осуждает любые формы проявления нетерпимости и антисемитизма», а органы власти всячески способствуют борьбе с их проявлениями.

«Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста на Украине, восстановления исторической справедливости, в т.ч. о тех, кто боролся за независимость нашего государства и чью память в угоду своим интересам опозорила пропагандистская машина СССР, и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Израиля осудил чествование в Киеве деятелей украинского националистического движения и людей, ответственных за убийство евреев во времена Холокоста. Речь идет о факельном шествии по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры.