На Украине умерла женщина, которую в 2018 году польский работодатель выбросил на улицу с инсультом. Об этом 13 января на своей странице в Facebook сообщил бывший почетный консул Украины в Познани Витольд Хоровский

Увидеть Польшу и умереть. Украинцы могут найти работу, но безопасность им никто не гарантирует © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Оксана Харченко вместе с сестрой Натальей жила и работала на фирме-поставщике овощей и фруктов в селе неподалеку от города Познань.

В день, когда женщине стало плохо, Наталья попросила владельца фирмы отвезти ее в больницу, однако тот поехал в соседний городок и высадил украинку на ближайшей скамейке. Позже поляк сообщил полицейским, что нашел Оксану пьяной, — так он пытался избежать ответственности за нелегального работника.

После инсульта украинка жила с родителями в селе на границе с Польшей. Состояние Оксаны улучшилось, но двигаться самостоятельно она уже не могла. Хоровский уточнил, что женщина страдала от почечной недостаточности.