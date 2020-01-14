Украинцам необходимо будет подавать заявку для посещения европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, с 1 января 2021 года. Об этом 14 января говорится на официальном сайте ETIAS (Европейская информационная система авторизации путешествий)

Для оформления документов необходимо будет заполнить анкету через Интернет и оплатить 7 евро. Разрешение будут выдавать на три года или пока не истечет срок действия паспорта. Путешественникам возрастом младше 18 лет и старше 70 лет платить за оформление данного документа не нужно.

После оплаты заявка ETIAS будет обработана, и решение будет получено в течение нескольких минут. Также отмечается, что в случае отказа украинцам необходимо будет подать заявление на получение шенгенской визы для посещения Европы.

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На сайте отмечается, что кроме стандартных данных нужно будет указать информацию о текущей профессии, состоянии здоровья, а также данные о предыдущих поездках за границу и депортации из стран ЕС. Кроме того, в заявке нужно будет указывать данные о родителях.