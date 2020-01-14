Власть в лице партии «Слуга народа» открыла лазейку для продажи сельхозземель в нарушение Конституции и законодательства Украины. Об этом 14 января заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, передает «112 Украина»

Эксперт рассказал, как Зеленский решил вопрос с продажей земли, не принимая закон о рынке © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Будет объявлен перерыв, и перед руководством парламента, перед руководителями фракций будет поставлен вопрос о нарушении договоренности, о нарушении меморандума, который был подписан всеми фракциями накануне Нового года, когда необходимо было рассмотреть все правки в сельскохозяйственном комитете, а потом все правки, как это и требует закон о регламенте, рассматривать в зале ВРУ», — сказал он.

Медведчук отметил, что партия выступает против вынесения в зал для рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, пока он не будет рассмотрен в комитете по всем правилам регламента.