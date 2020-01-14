По его словам, «Слуга народа» хочет упростить процедуру внесения правок в законопроекты, чтобы скорее принять закон о рынке земли.
«Будет объявлен перерыв, и перед руководством парламента, перед руководителями фракций будет поставлен вопрос о нарушении договоренности, о нарушении меморандума, который был подписан всеми фракциями накануне Нового года, когда необходимо было рассмотреть все правки в сельскохозяйственном комитете, а потом все правки, как это и требует закон о регламенте, рассматривать в зале ВРУ», — сказал он.
Медведчук отметил, что партия выступает против вынесения в зал для рассмотрения во втором чтении законопроекта о рынке земли, пока он не будет рассмотрен в комитете по всем правилам регламента.