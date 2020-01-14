Несколько человек арестованы в связи с крушением украинского Boeing под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили, передает РИА Новости 14 января

На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Отмечается, что никаких дополнительных подробностей по поводу арестов Эсмаили не привел.

Выполнявший рейс в Киев из Тегерана самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта утром 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

Впоследствии иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за вражескую крылатую ракету, так как там ожидали атаки со стороны США.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.