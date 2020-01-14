Представители «Объединенного штаба защиты украинской земли» возобновили акции протеста под зданием Верховной Рады в Киеве с требованием не допустить принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, передает "Интерфакс-Украина" 14 января

Акции протеста против рынка земли под Радой возобновятся 14 января © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным агентства, акция началась в 07:45 (08:45 мск) и заявлена как бессрочная.

На данный момент на Площади Конституции собрались уже несколько сотен человек из числа объединений аграриев, профсоюзов, а также националистических партий. Они блокируют ряд автомобильных дорог в центре Киева, а несколько десятков протестующих перекрыли пересечение улиц Цитадельной и Лаврской и перекресток улиц Липской и Институтской.

Кроме того, на улице Грушевского движение полностью перекрыто в направлении правительственного квартала. В обратном направлении движение периодически открывают, позволяя автомобилям проехать.

Участники требуют отозвать законопроект о рынке земли как противоречащий Конституции Украины, создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, а также провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и большого бизнеса, но не услышал украинского крестьянина».

Отмечается, что на месте дежурят сотрудники полиции, обеспечивающие порядок во время проведения акции и направляющие авто в объезд. При этом Верховная Рада и здания парламентских комитетов находятся под усиленной охраной Нацгвардии и Нацполиции.

В декабре 2019 года закон об обороте сельскохозяйственных земель был проголосован в первом чтении, однако принять его в целом не удалось — подготовка к голосованию обернулась акциями протеста в Киеве и еще семи областях Украины и скандалом в Верховной Раде.

Тем не менее, профильный комитет рекомендовал депутатам принять земельную реформу. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года.