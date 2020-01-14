Украина внесла в список одиозного сайта «Миротворец» ведущего многочисленных телепрограмм о путешествиях Михаила Кожухова, за незаконное с ее точки зрения посещение Крыма. Об этом 13 января сообщил сам журналист в посте на своей странице в Facebook

«Миротворец» прощается, но не уходит © Миротворець

Одиозный сайт «Миротворец» представляет собой информационную базу с данными «террористов», «сепаратистов» и других врагов правящего на Украине режима. К его создателям причисляют нынешнего замглавы МВД Антона Геращенко.

Несмотря на то, что влиятельные западные организации и известные европейские политики требуют закрыть ресурс, он по-прежнему продолжает функционировать даже после ухода из власти Петра Порошенко.