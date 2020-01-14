«Теперь вот украсил список "врагов Украины". У меня мама — Петренко, сестра — Носенко, жена — Кравченко, а папа, хоть и не "ко", но из Харькова. Другого такого "врага Украины", как я, вы искать замучаетесь», — иронизирует он.
Одиозный сайт «Миротворец» представляет собой информационную базу с данными «террористов», «сепаратистов» и других врагов правящего на Украине режима. К его создателям причисляют нынешнего замглавы МВД Антона Геращенко.
Несмотря на то, что влиятельные западные организации и известные европейские политики требуют закрыть ресурс, он по-прежнему продолжает функционировать даже после ухода из власти Петра Порошенко.