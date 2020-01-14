Алексей Данилов уточнил, что политическая стратегия Украины по расследованию причин авиакатастрофы украинского авиалайнера в Иране должна основываться на весомых доказательствах.
«Такая возможность нами рассматривается. Но для начала мы должны выяснить — атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление дальнейших наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность», — приводит слова секретаря СНБО Украины издание.
Кроме того чиновник подчеркнул, что пока у Украины нет оснований полагать, что Иран сознательно сбил самолет МАУ. Он обратил внимание, что к такому выводу пока склоняются как западные, так и украинские эксперты, работающие на месте катастрофы.
«Количество погибших граждан Ирана, которые находились на борту этого лайнера, самое большое, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки», — заявил Данилов.