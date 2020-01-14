Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина рассматривает все возможные варианты для созыва экстренного заседания Совбеза ООН, в случае если появятся убедительные доказательства того, что Иран преднамеренно сбил украинский Boeing-737. Об этом 13 января сообщил сайт Цензор

Алексей Данилов уточнил, что политическая стратегия Украины по расследованию причин авиакатастрофы украинского авиалайнера в Иране должна основываться на весомых доказательствах.

«Такая возможность нами рассматривается. Но для начала мы должны выяснить — атака на наш самолет была преднамеренной или случайной? От этой оценки зависит направление дальнейших наших действий. У каждого дипломатического процесса должна быть своя логика и последовательность», — приводит слова секретаря СНБО Украины издание.

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«Количество погибших граждан Ирана, которые находились на борту этого лайнера, самое большое, и пока мы не видим попытки преднамеренной атаки», — заявил Данилов.