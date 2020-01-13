Заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сообщили о подозрении в халатности. Об этом 13 января сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области

Пожар в здании колледжа на Троицкой улице вспыхнул 4 декабря. К 12 декабря число жертв трагедии возросло до 16 человек. Правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной пожара стало неисправное электрооборудование.

По версии следствия, сотрудники ГСЧС в июне 2014 года составили акт о грубых нарушениях правил пожарной безопасности и обязали руководство колледжа их устранить.

Однако завхоз требования ГСЧС не выполнила. Также в день трагедии она не обеспечила эвакуацию из горящего здания.

«Следует отметить, что несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году», — говорится в сообщении прокуратуры.

Одесская трагедия. Что показал пожар на Троицкой © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В сгоревшем доме Асвадурова на Троицкой улице также располагались подразделения Института морской биологии.

Финансовый ущерб по оценкам представителей Национальной академии наук, составил 2 млн гривен (более 5 млн рублей). Кроме того, огонь уничтожил почти все отчеты о научных работах и изысканиях, начиная с 1965 года