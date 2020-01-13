Пожар в здании колледжа на Троицкой улице вспыхнул 4 декабря. К 12 декабря число жертв трагедии возросло до 16 человек. Правительственная комиссия пришла к выводу, что причиной пожара стало неисправное электрооборудование.
По версии следствия, сотрудники ГСЧС в июне 2014 года составили акт о грубых нарушениях правил пожарной безопасности и обязали руководство колледжа их устранить.
Однако завхоз требования ГСЧС не выполнила. Также в день трагедии она не обеспечила эвакуацию из горящего здания.
«Следует отметить, что несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году», — говорится в сообщении прокуратуры.
Сейчас решается вопрос решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
В сгоревшем доме Асвадурова на Троицкой улице также располагались подразделения Института морской биологии.
Финансовый ущерб по оценкам представителей Национальной академии наук, составил 2 млн гривен (более 5 млн рублей). Кроме того, огонь уничтожил почти все отчеты о научных работах и изысканиях, начиная с 1965 года