Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) во Львове задержали группу лиц, которые, представляясь одним из местных журналистов, присылали угрозы на электронный адрес генконсульства Республики Польша. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 13 января

Генконсульство Польши во Львове забросали бутылками с краской © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«После обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований», — говорится в сообщении.

Во время обысков в квартире фигурантов дела были обнаружены ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тысяч евро. Именно с изъятого ноутбука злоумышленники и рассылали угрозы.

По данному инциденту было открыто дело по статье об угрозе убийством.