Оперативники установили, что угрозы поступали от двух львовян, которые на основании поддельных справок о деятельности при организациях польского нацменьшинства изготавливали для соотечественников «Карту поляка».
«После обнародования в местных СМИ материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту. Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в генконсульство и в польскую общину Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований», — говорится в сообщении.
Во время обысков в квартире фигурантов дела были обнаружены ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тысяч евро. Именно с изъятого ноутбука злоумышленники и рассылали угрозы.
По данному инциденту было открыто дело по статье об угрозе убийством.