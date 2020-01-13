Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что обвинение Украины во вмешательстве в выборы в США, высказанное американским президентом Дональдом Трампом, может быть связано с его зависимостью от Москвы. Он сказал об этом в комментарии «Обозревателю» 13 января

Трамп делает Россию великой. По мнению The Washington Post, президент США усиливает позиции Путина © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Думаю, дает о себе знать определенная зависимость Трампа от российского руководства. Она нам не известна, но мы можем допускать, что зависимость есть, особенно в контексте тех планов, которые у него были относительно строительства Trump Tower в Москве, относительно его пребывания в Москве, достаточно неоднозначного, и так далее», — заявил Огрызко.

Таким образом, обвинения Трампа в адрес Киева, по мнению дипломата, можно рассматривать как попытку отвлечь внимание от «российского следа, который является очевидным».

В то же время он отметил, что американского лидера нельзя отнести к числу противников Украины, так как именно при нем Украина начала получать оружие, которое демократы в лице экс-президента США Барака Обамы не давали.

В связи с этим Огрызко считает, что Киеву следует «пропустить мимо ушей» претензии Трампа.