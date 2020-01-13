Уровень безработицы на Украине остается одним из самых высоких в Европе — Минэкономразвития

Уровень безработицы на Украине остается одним из самых высоких по сравнению с другими европейскими странами. Об этом говорится в «Обзоре рынка труда», опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в январе

На Украине за месяц резко выросла безработица © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк отмечается в докладе, уровень безработицы среди граждан Украины в возрасте 15-70 лет в III квартале 2019 года составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, а в Германии — 3,1%.

Больше, чем украинцы, от отсутствия работы страдали в Испании, где уровень безработицы за тот же период времени достиг 13,9%.

В то же время Украина находится среди аутсайдеров и по уровню занятости населения по сравнению с большинством стран ЕС. Так, в возрасте 15 лет и старше уровень занятости на Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах — 62,8%, а в Германии — 60,0%.

Стоит отметить, что средняя номинальная зарплата на Украине в III квартале 2019 года составляла 382 евро (25 889 рублей). В то же время в Латвии этот показатель был на уровне 1091 евро (73 941 рубль) в месяц, то есть в 2,9 раза больше, в Польше в три раза больше — 1143 евро (77 465 рублей), в Чехии в 3,4 раза больше — 1310 евро (88 783 рубля).

Всего, по данным Госстата, число безработных украинцев в III квартале прошлого года в возрасте 15-70 лет составляло 1,3 миллиона человек.