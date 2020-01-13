«Мы собираемся расширить число маршрутов. Помимо железнодорожного сообщения по направлениям "Санкт-Петербург — Севастополь" и "Москва — Симферополь" рассматривается возможность запуска маршрутов в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска… Кроме того, разрабатываются новые маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города республики, в частности, Евпаторию и Феодосию», — рассказал он.
Кроме того, по словам главы крымского правительства, прорабатываются варианты курсирования железнодорожных экспрессов из Симферополя в Севастополь, Евпаторию и Ялту.
При этом он выразил надежду на то, что цены на эти поезда будут доступны для большинства россиян.
Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: автомобильную часть моста через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин открыл уже 15 мая 2018 года.
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.