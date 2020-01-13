Крым намерен расширить число железнодорожных маршрутов с материковой части России по мосту через Керченский пролив и разрабатывает новые направления из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом глава правительства республики Юрий Гоцанюк сообщил РИА Новости 13 января

Вице-премьер правительства Крыма рассказал, когда поезда из республики пойдут в Белоруссию, Азербайджан и Казахстан © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк рассказал он.

Кроме того, по словам главы крымского правительства, прорабатываются варианты курсирования железнодорожных экспрессов из Симферополя в Севастополь, Евпаторию и Ялту.

При этом он выразил надежду на то, что цены на эти поезда будут доступны для большинства россиян.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением: автомобильную часть моста через Керченский пролив президент РФ Владимир Путин открыл уже 15 мая 2018 года.

Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто 23 декабря 2019 года: российский лидер лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь.