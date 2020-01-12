Накануне сотни демонстрантов требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.
На улицы столицы Ирана вышли усиленные патрули полиции. Иранские силовки находятся на самой длинной в Тегеране улице Вали-Аср, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест.
Полиция патрулирует город на мотоциклах, многие сотрудники органов правопорядка переоделись в штатское.
Беспорядки в Тегеране спровоцировало известие о том, что ПВО Ирана 8 января уничтожило украинский Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.
В авиакатастрофе не выжил никто. Среди погибших было 11 украинцев, а также граждане Канады, Великобритании, Афганистана и Германии.