Полиция Тегерана готовится к новым протестам против иранских властей, допустивших уничтожение пассажирского самолета Международных авиалиний Украины в районе столичного аэропорта. Об этом 12 января сообщило агентство Associated Press

Накануне сотни демонстрантов требовали отставки верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи.

На улицы столицы Ирана вышли усиленные патрули полиции. Иранские силовки находятся на самой длинной в Тегеране улице Вали-Аср, а также поблизости от Тегеранского университета и других общественных мест.

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Беспорядки в Тегеране спровоцировало известие о том, что ПВО Ирана 8 января уничтожило украинский Boeing 737, на борту которого находились 167 пассажиров и девять членов экипажа.

В авиакатастрофе не выжил никто. Среди погибших было 11 украинцев, а также граждане Канады, Великобритании, Афганистана и Германии.