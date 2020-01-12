Пограничники в Харьковской области заявили о пресечении попытки контрабанды товаров народного потребления в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Государственной погранслужбы Украины 12 января

Прокуратура перекрыла канал контрабанды из Украины в Россию © РИА Новости, Валерий Морев | Перейти в фотобанк

«Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления. В ходе дальнейшей проверки участка границы военнослужащие отряда обнаружили вблизи пакеты с товарами, которые, скорее всего, планировались к перемещению в РФ», — говорится в сообщении.

Всего, по данным пресс-службы, правоохранители предотвратили незаконное перемещение через границу 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания.

На задержанного гражданина Украины были составлены административные материалы, а товар и транспортное средство изъяты.

Подобный контрабандный канал правоохранители Харьковской области фиксируют уже не впервые. Так, в конце 2019 года силовики изъяли у группы задержанных контрабандистов более 6 тонн различных товаров общей стоимостью более 10 миллионов гривен (свыше 26 миллионов рублей). Среди них были, в частности, одежда, обувь, рыболовные принадлежности, бижутерия, косметика, часы, принадлежности для курения табака, а также грецкие орехи и горюче-смазочные материалы.

Ранее правительство России пополнило список украинских товаров, ввоз которых на территорию РФ запрещен. В перечень вошли кукурузный крахмал, глюкоза, фруктоза, радиаторы, котлы центрального отопления и некоторые медицинские товары.