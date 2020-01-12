Киев занял 92-е место в ТОП-102 самых «умных» городов мира

Столица Украины вошла в рейтинг «умных» городов мира, заняв 92 место из 102-х. Об этом свидетельствуют данные Центра международной конкурентоспособности IMD в партнерстве с Сингапурским университетом технологии и дизайна (SUTD), которые 12 января презентовали первое издание глобального рейтинга IMD Smart City Index 2019

Киев вошел в десятку городов с самым грязным воздухом © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк отметили, что единственный в своем роде глобальный индекс IMD Smart City Index 2019 фокусируется на том, как граждане воспринимают масштабы и влияние усилий, направленных на то, чтобы сделать свои города «умными», уравновешивая «экономические и технологические аспекты» с «гуманными измерениями».

В десятку самых «умных» городов 2019 года вошли: Сингапур, Цюрих (Швейцария), Осло (Норвегия), Женева (Швейцария), Копенгаген (Дания), Окленд (Новая Зеландия), Тайбэй (Тайвань), Хельсинки (Финляндия), Бильбао (Испания) и Дюссельдорф (Германия).

Киев занял 92-ю строчку. Наряду с ним расположились бразильский Сан-Паулу, колумбийский Медельин, южноафриканский Кейптаун и филиппинская Манила.

Также в рейтинг попали и российские города: Москва и Санкт-Петербург заняли 72-е и 73-е места соответственно.

Отмечается, что быть признанным «умным» городом сегодня крайне важно для привлечения инвестиций и талантов и создания потенциального «благотворного цикла» в пользу продвинутой группы городов.