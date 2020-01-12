Президент США Дональд Трамп выразил поддержку протестующим в Иране, которые вышли на улицы из-за ситуации вокруг крушения украинского «Боинга». Соответствующий пост американский лидер обнародовал в своем Twitter-аккаунте 11 января

«Сомневаюсь, что украинский лайнер в Иране разбился из-за технической неполадки» – Трамп © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Али Хаменеи. Протестующие выразили возмущение тем, что иранские военные сбили ракетой украинский самолет, в результате чего все 176 пассажиров погибли.

«Отважному и многострадальному народу Ирана: я поддерживаю вас с самого начала своего президентства, и моя Администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами. Ваша смелость вдохновляет», — заявил Трамп.

Он добавил, что в Иране «не должно быть ни очередной бойни мирных демонстрантов, ни отключения интернета», а иранские власти должны позволить правозащитным группам отслеживать ситуацию и сообщать о происходящем с места событий.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 января 2020 г.

При этом стоит отметить, что прежде американский президент говорил об Иране исключительно как о стране международного терроризма и не упоминал ее жителей в положительном ключе.

В субботу, 11 января, иранские власти признали, что Boeing 737 украинской компании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение 8 января, был по ошибке сбит иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Катастрофа произошла на фоне роста напряженности между Ираном и США после того, как американские военные провели в районе аэропорта Багдада спецоперацию, в результате которой был убит глава спецподразделения «Кудс» КСИР Касем Сулеймани.