Аналитик инвестиционной компании ICU Михаил Демкив заявил, что Министерство финансов Украины выплатило 5,7 млрд грн ($238,2 млн) долга по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала 2020 года. Об этом 11 января он написал на своей странице в соцсети Facebook

В 2019 году объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины вырос более чем на 100 млрд гривен, то есть Украина получила из этого источника свыше $4,5 млрд.

«Во вторник на ОВГЗ аукционе предложат 5,5 млрд грн. С начала года Минфин погасил их на 5,7 млрд грн. В результате иностранцы сократили портфель на 0,9 млрд грн», — написал Михаил Демкив на своей странице Facebook.

Отметим, что с начала 2020 года на Украине, ввиду Новогодних и Рождественских праздников, не произошло ни одного аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Кущ: «Укрепление гривны обесценило переводы заробитчан на $2,5 млрд» © Facebook, Алексей Кущ

Последний раз Минфин продал облигации на сумму в $200 млн еще в декабре прошлого 2019 года.

Многие украинские экономисты считают, что Минфин выстроил пирамиду заимствований ОВГЗ, которая неизбежно закончится потерями для экономики, — множество маркеров указывает на то, что мировой кризис может начаться буквально в ближайшие 12 месяцев, а это чревато выходом нерезидентов из украинских ценных бумаг.