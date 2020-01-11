В субботу 11 января началась встреча президента России Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщает РИА Новости

Во время встречи лидеры двух государств планируют обсудить проблемы Ближнего Востока на фоне обострения американо-иранских отношений, а также ситуацию на Украине. Александр Рар рассказал, будут ли Меркель и Путин на встрече обсуждать украинский нацизм © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Сопровождает Меркель глава МИД Германии Хайко Маас.

Ранее в правительстве ФРГ заявили, что темами переговоров станут международные вопросы — ситуация в Сирии, Ливии, Украине, — а также двусторонние темы. При этом в Берлине подчеркивали, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации не было предлогом к визиту, который готовился с декабря.