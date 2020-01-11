Во время встречи лидеры двух государств планируют обсудить проблемы Ближнего Востока на фоне обострения американо-иранских отношений, а также ситуацию на Украине.
Сопровождает Меркель глава МИД Германии Хайко Маас.
Ранее в правительстве ФРГ заявили, что темами переговоров станут международные вопросы — ситуация в Сирии, Ливии, Украине, — а также двусторонние темы. При этом в Берлине подчеркивали, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации не было предлогом к визиту, который готовился с декабря.