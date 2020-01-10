Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) в декабре 2019 года зафиксировал девять инцидентов с применением силы против сотрудников медиа. Об этом 10 января сообщается на сайте организации

Отмечается, что чаще всего физическая агрессия к работникам СМИ применялась в Киеве — 7 случаев, а также в Львове и области — 2. НСЖУ осудил угрозы и нападения на журналистов на суде по делу Шеремета © Александр Савоченко

«В большинстве инцидентов пострадали женщины — пять журналисток стали жертвами атак», — говорится в сообщении.

Одними из самых резонансных стали два инцидента с участием правоохранителей, во время которых пострадали фотокорреспондент «Радио Свобода» Сергей Нужненко, а также журналистка и оператор Hromadske.ua Виктория Рощина и Алексей Никулин. Еще четыре журналиста пострадали 24 декабря во время освещения судебного заседания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В Национальном союзе журналистов отмечают, что в большинстве декабрьских случаев препятствования журналистской деятельности по обращениям пострадавших Национальная полиция оперативно начала соответствующие уголовные производства.