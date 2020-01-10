Утром 8 января пассажирский самолет Международных авиалиний Украины Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране. Все пассажиры и члены экипажа — более 170 человек, среди которых 11 граждан Украины, — погибли.
Но когда им говорят о том, что в то время Киев тоже должен был закрыть небо над Донбассом, отметила эксперт, то те же самые спикеры делают «лицо Пиноккио» и говорят, что украинская сторона не имела на это право.
«Это не столько двойные стандарты, это выгодная амнезия. Когда нам надо, мы помним, а когда нам не нужно, то мы не помним. Об этом в свое время хорошо написал Оруэлл», — категорична эксперт.
Тем не менее, подчеркнула журналист, до тех пор, пока хотя бы не будут расшифрованы бортовые самописцы, еще нельзя утверждать наверняка, был ли сбит этот самолет или же нет.