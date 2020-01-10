Украинская сторона после гибели "Боинга" в Иране стала обвинять Тегеран в том, что он не закрыл небо на фоне напряженной обстановки в регионе, при этом забывая об аналогичной ситуации, которая возникла после крушения MH 17 в Донбассе летом 2014 года. Об этом рассказала обозреватель агентства NewsFront Юлия Витязева 8 января в интервью Politwera

Эксперт о катастрофе в Иране: Владельца МАУ Коломойского упоминали при крушении "Боинга" в Донбассе © Facebook, Игорь Димитриев

Но когда им говорят о том, что в то время Киев тоже должен был закрыть небо над Донбассом, отметила эксперт, то те же самые спикеры делают «лицо Пиноккио» и говорят, что украинская сторона не имела на это право.

«Это не столько двойные стандарты, это выгодная амнезия. Когда нам надо, мы помним, а когда нам не нужно, то мы не помним. Об этом в свое время хорошо написал Оруэлл», — категорична эксперт.

Тем не менее, подчеркнула журналист, до тех пор, пока хотя бы не будут расшифрованы бортовые самописцы, еще нельзя утверждать наверняка, был ли сбит этот самолет или же нет.