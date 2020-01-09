Национальный совет по телевидению и радиовещанию проведет внеплановые проверки ООО «ТРК "Новые коммуникации"» (Львов, логотип ZIK) и ООО «ТРК "112 ТВ"» (Киев, логотип «112 Украина») из-за якобы зафиксированных в эфире нарушений законодательства. Соответствующее сообщение появилось на сайте регулятора 9 января

В частности, Нацсовет обратил внимание на выпуск программы «Каждый из нас президент» на телеканале ZIK от 26 ноября 2019 года. Экспертами в студии были экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко, а также нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин и бывший народный депутат Михаил Добкин, который подключился к обсуждению по видеосвязи.

«Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в этой передаче распространялись высказывания, имеющие признаки нарушения вещателем абзаца третьего, четвертого и тринадцатого части второй статьи 6 и пунктов а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", а также части первой статьи 28 Закона Украины "Об информации"», — говорится в сообщении.

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«В частности, в передачах "Большое интервью", "LIVE", "LIVE НОВОСТИ", "Голос народа", "Пульс: Главное политическое шоу страны", "Важно", "Диалог со страной" зафиксировано распространение высказываний В. Медведчука, П. Симоненко, В. Рабиновича, Г. Герман, И. Кивы, Н. Королевской, А. Волошина, А. Ляшко, Н. Дульского и Г. Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства», — утверждают в Нацсовете.

В высказываниях политиков регулятор усмотрел призывы к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды и т.д.

По результатам проверок Нацсовет примет решения в отношении лицензиатов.