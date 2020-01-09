Иран не пойдет на переговоры с США, пока не проведет испытания ядерного оружия, именно это событие может стать реальным, а не символическим ответом на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина. Об этом пишет РИА Новости в четверг, 9 января

В ночь на среду, 8 января, иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала в результате американской спецоперации в Ираке. По команде из Тегерана был нанесен ракетный удар по американским базам.

«Очевидно, что Иран не пойдет на переговоры с США, пока не проведет испытания ядерного оружия. Именно это событие и станет, судя по всему, реальным, а не символическим ответом на гибель Сулеймани. Приходится констатировать, что действия США провоцируют ситуацию, когда только наличие ядерного оружия обеспечивает той или иной стране статус полноценного субъекта международного права», — заявила Панина.

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак, куда ранее был нанесен удар Ирана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дональд Трамп в своем обращении к американской нации объявил о введении новых экономических рестрикций против Ирана.

Также Трамп заявил, что не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. При этом США отказались от военной операции против Ирана и заявили о готовности к переговорам в СБ ООН.