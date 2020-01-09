Накануне, 8 января, в Стамбуле состоялась церемония запуска «Турецкого потока». По данным Макогона, это повлечет за собой снижение транзита через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.
«Это нельзя назвать убытками — это недополученный доход. Мы оцениваем его в порядка 450 миллионов [долларов] в год… Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал он.
При этом гендиректор «Оператора ГТС Украины» отметил, что Украина уже сегодня ощущает влияние «Турецкого потока», так как транзит газа через территорию страны в Балканском направлении с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы.
По словам Макогона, из-за этого «Оператор ГТС Украины» ищет возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и уже добился создания на его базе нового коридора для поставок газа на Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллиона кубометров в сутки.