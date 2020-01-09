Украина будет недополучать около $450 миллионов (27,5 миллиарда рублей) в год из-за запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил в эфире телеканала «Наш» 9 января

Украина посчитала потери от транзита газа после запуска «Турецкого потока» © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«Это нельзя назвать убытками — это недополученный доход. Мы оцениваем его в порядка 450 миллионов [долларов] в год… Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал он.

При этом гендиректор «Оператора ГТС Украины» отметил, что Украина уже сегодня ощущает влияние «Турецкого потока», так как транзит газа через территорию страны в Балканском направлении с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы.

По словам Макогона, из-за этого «Оператор ГТС Украины» ищет возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и уже добился создания на его базе нового коридора для поставок газа на Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 миллиона кубометров в сутки.