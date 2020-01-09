«По данным оперативников Департамента стратегических расследований Национальной полиции, Камо Московский незаконно попал на Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории Российской Федерации и установить контроль над преступными группами на Украине», — говорится в сообщении.
Камо Московский был «коронован» в 1983 году в Тбилиси. Неоднократно был осужден за различные преступления и провел в местах лишения свободы около 30 лет. В последний раз был освобожден в июне 2019 года.
По решению суда Московского на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. В настоящее время решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом на въезд в страну на пять лет.