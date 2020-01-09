Ратификация подписанных в Брюсселе соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии между Белоруссией и Европейским союзом не займет много времени. Так считает министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает Sputnik 8 января

Белорусский премьер рассказал, когда упростят визовый режим с ЕС © РИА Новости, Дмитрий Астахов | Перейти в фотобанк

«Еще должны пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Мы договорились, чтобы эти соглашения были ратифицированы как можно быстрее и Европарламентом, и парламентом Беларуси. Но понятно, что это займет пару-тройку месяцев», — уточнил Макей.

По его словам, результатом станет то, что многократную шенгенскую визу можно будет получить быстрее, проще и дешевле — для белорусов она будет стоить 35 евро (2381,8 рубля).

При этом со 2 февраля, когда в силу вступит новый визовый кодекс ЕС, и до момента ратификации указанных документов, стоимость «шенгена» для граждан Белоруссии составит 80 евро (5444 рубля).