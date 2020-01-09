Ранее в тот же день Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и сотрудничестве в области реадмиссии.
«Еще должны пройти некоторые ступеньки, связанные с ратификацией этих соглашений. Что касается белорусской стороны, то мы готовы сделать это в самые короткие сроки. Мы договорились, чтобы эти соглашения были ратифицированы как можно быстрее и Европарламентом, и парламентом Беларуси. Но понятно, что это займет пару-тройку месяцев», — уточнил Макей.
По его словам, результатом станет то, что многократную шенгенскую визу можно будет получить быстрее, проще и дешевле — для белорусов она будет стоить 35 евро (2381,8 рубля).
При этом со 2 февраля, когда в силу вступит новый визовый кодекс ЕС, и до момента ратификации указанных документов, стоимость «шенгена» для граждан Белоруссии составит 80 евро (5444 рубля).