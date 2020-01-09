Инцидент произошел у ресторана «Цыцыла» на Минской улице. Дмитрий Жванецкий и его приятель вступились за девушку, однако ее обидчики с кулаками набросились на них.
На новом ролике видно, как один из преступников ногами добивает лежащего у входа в заведение парня.
«Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — заявил он.
По словам Жванецкого-младшего, его с другом пытались ограбить. Дмитрию пришлось обратиться за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.
Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.
Михаилу Жванецкому в 1999 году присвоили звание народного артиста Украины, в 2012 году он стал народным артистом РФ.
Дмитрий Жванецкий родился в 1995 году в браке сатирика с костюмершей Натальей Суровой.