Телеканал РЕН ТВ вечером 8 января поделился кадрами драки возле ресторана на западе российской столицы, в ходе которой сын народного артиста РФ Михаила Жванецкого Дмитрий пропустил серию ударов от хулиганов. Запись сделана на камеру наблюдения, установленную у заведения

Инцидент произошел у ресторана «Цыцыла» на Минской улице. Дмитрий Жванецкий и его приятель вступились за девушку, однако ее обидчики с кулаками набросились на них.

Жванецкий пообещал «ответить изречением» на ремонт бульвара его имени в Одессе © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк

«Сначала мы вступились за девочку, потом на нас напали», — заявил он.

По словам Жванецкого-младшего, его с другом пытались ограбить. Дмитрию пришлось обратиться за медицинской помощью из-за открытой раны губы и полости рта.

Молодой человек добавил, что уже написал заявление в правоохранительные органы.

Михаилу Жванецкому в 1999 году присвоили звание народного артиста Украины, в 2012 году он стал народным артистом РФ.

Дмитрий Жванецкий родился в 1995 году в браке сатирика с костюмершей Натальей Суровой.