«Пожары в Австралии не оставили равнодушными украинцев. Мы сочувствуем! Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС», — заявил Аваков.
Он также отметил, что спасатели могут прибыть на место уже в течение 24-36 часов.
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому безотлагательно позвонить премьеру Австралии, которая страдает от разрушительных пожаров.
Ситуация с лесными пожарами в Австралии, которые начались в октябре прошлого года, приобретает катастрофический характер. В результате стихийного бедствия уже уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, сгорели около тысячи жилых домов, погибли 17 человек.