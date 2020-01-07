Украина готова направить 200 специально подготовленных спасателей МЧС для помощи в ликвидации лесных пожаров в Австралии. Об этом завил глава МВД Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба министерства в понедельник, 6 января

«Пожары в Австралии не оставили равнодушными украинцев. Мы сочувствуем! Правительство Украины сообщило австралийской стороне о готовности направить на помощь около 200 специально подготовленных спасателей ГСЧС», — заявил Аваков.

«Не будьте в омані»: Порошенко посоветовал Зеленскому обратить внимание на пожары в Австралии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому безотлагательно позвонить премьеру Австралии, которая страдает от разрушительных пожаров.

Ситуация с лесными пожарами в Австралии, которые начались в октябре прошлого года, приобретает катастрофический характер. В результате стихийного бедствия уже уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, сгорели около тысячи жилых домов, погибли 17 человек.