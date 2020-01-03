Служба безопасности Украины (СБУ) отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову. Об этом 3 января сообщили «Украинские Новости»

Долгая история с запретом на въезд, сыгравшего одну из главных ролей в комедийном сериале «Сваты» Федора Добронравова началась еще в октябре 2017 года. Тогда СБУ своим решением запретила въезд в страну на 3 года российскому артисту, а Госкино запретило показ сериала «Сваты». И вот теперь появилась информация о снятии запрета на въезд Добронравова.

«Запрет на въезд на территорию Украины был отменен в июне 2019 года. Его отменили в связи с решением суда, который признал незаконным запрет СБУ на въезд Добронравову в Украину на 3 года», — приводит информация СБУ издание.

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Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал запрет «Сватов». Стоит уточнить, что на Украине снимали часть эпизодов ситкома, а его продюсером некоторое время до своего избрания на главный пост государства выступал Зеленский.