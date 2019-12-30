«Газпром» и украинские компании могут подписать контракт на транзит голубого топлива из-за проблем со Словакией. Об этом 30 декабря сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на собственные источники

Газовые контракты стали концом проекта Украины как «Анти-России» — Землянский © Facebook, Валентин Землянский Сергей Макогон вылетел в Брюссель для встречи с представителями оператора ГТС Словакии — Eustream», — говорится в сообщении.

Еще одна проблема состоит в том, указали журналисты, что участником контракта вновь является «Нафтогаз», хотя ранее предполагалось, что контракт будет подписан исключительно с операторами ГТС.

«В связи с этим НАК "Нафтогаз" будет вынужден ежедневно закладывать мощности на транспортировку газа, а оператор ГТС делать подтверждение. И на эту процедуру у Украины будет не более 15 минут», — добавили в издании.

По данным источников, переговоры в Вене, в ходе которых Макогон и исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко завизировали контракт о транзите газа, завершились.

После визирования документа российская сторона забрала свой вариант контракта для дальнейшего изучения в Москву. Копии подписанных в Вене документов о транзите также переданы кабмину, который изучает, насколько выгоден этот контракт Украине.