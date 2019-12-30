Ранее в Донецкой области 29 декабря состоялся обмен пленными между Киевом и ДНР/ЛНР. Украинские власти передали самопровозглашенным ДНР и ЛНР более 120 человек, Донбасс Киеву — 76 человек.
При этом, по его мнению, обмен пленными снова показал, что Россия не имеет никакого отношения к донбасскому конфликту, так как в этой процедуре с обеих сторон были обменены граждане Украине, а не российские военнослужащие, которые якобы ведут гибридную войну.
Более того, продолжил эксперт, главный редактор сайта Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, в очередной раз написал о том, что Украине для пополнения багажа пленных, поскольку их уже нет, нужно брать каких-нибудь известных высокопоставленных россиян.
«Кого они собираются менять, когда у них закончатся "беркутовцы" и дедушки (осужденный за госизмену на 12 лет 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов — ред.)? Это абсолютно не праздный вопрос. Это стопроцентная легализация Сомали в Европе», — негодует Гаспарян.
Произошедший обмен таким образом показал, что если восставший Донбасс пытался вызволить из тюрьмы своих сторонников, то официальный Киев просто-напросто выдавил с территории Украины тех людей, которых он видеть не желает, заключил журналист.