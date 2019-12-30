«К сожалению самый реалистичный сценарий, на который склоняется команда [Владимира] Зеленского (я так понимаю судя по их последним заявлениям), это, по большому счету, сохранение статус-кво. На Украине это называют замораживанием конфликта, хотя при сохранении обстрелов и гибели людей я бы это замораживанием точно не назвал», — сказал Корнилов.
Он добавил, что для него лично самым желаемым из всех возможных сценариев было бы действительно замораживание конфликта.
«Когда (не важно как там на Украине это назовут: "стена", "вал"), но Украина отводит войска на расстояние, с которого не будет позволительно совершить выстрел, и просто забывает об этом Донбассе. В это время мы годами занимаемся переговорами, торгами о правилах будущего мирного существования, но при этом не гибнут люди, а Донбасс в это время интегрируется все больше и больше в состав РФ. <…> Для меня это было бы самым желаемым вариантом, но это не значит что он самый реалистичный», — подытожил политолог.