Самое интересное будет, если завтра Украина капитулирует, скажет, что будет частью России, и будем жить дружно и вежливо. Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов 30 декабря в комментарии изданию Украина.ру назвал сценарии развития конфликта в Донбассе

Он добавил, что для него лично самым желаемым из всех возможных сценариев было бы действительно замораживание конфликта.

«Когда (не важно как там на Украине это назовут: "стена", "вал"), но Украина отводит войска на расстояние, с которого не будет позволительно совершить выстрел, и просто забывает об этом Донбассе. В это время мы годами занимаемся переговорами, торгами о правилах будущего мирного существования, но при этом не гибнут люди, а Донбасс в это время интегрируется все больше и больше в состав РФ. <…> Для меня это было бы самым желаемым вариантом, но это не значит что он самый реалистичный», — подытожил политолог.