Прощание с выдающейся артисткой и художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек продлилось более трех часов, в последний путь ее проводили продолжительными овациями. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 29 декабря

Скончалась Галина Волчек © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Галина Волчек скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек состоялось в стенах московского театра «Современник». Позднее артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.

Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».

Прощание посетили, в частности, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец.

Также на прощании были глава московского департамента культуры Александр Кибовский, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, актеры — Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Владимир Машков, Олег Меньшиков, эстрадные исполнители — Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин, актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова.