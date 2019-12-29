Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в четверг в результате осложнений со здоровьем, возникших после воспаления легких, в возрасте 86 лет. Прощание с Волчек состоялось в стенах московского театра «Современник». Позднее артистку похоронят на Новодевичьем кладбище.
Очередь из желающих проститься с артисткой выстроилась задолго до начала церемонии, поток людей не иссякал на протяжении более трех часов. В последний путь Волчек проводили овациями и криками «Браво!», «Спасибо!».
Прощание посетили, в частности, актрисы Ингеборга Дапкунайте и Александра Захарова, кинорежиссер Александр Адабашьян, директор театра «Ленком» Марк Варшавер, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская, министр иностранных дел Сергей Лавров, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Также на прощании были глава московского департамента культуры Александр Кибовский, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст, актеры — Александр Олешко, Александр Ширвиндт, Константин Хабенский, Владимир Машков, Олег Меньшиков, эстрадные исполнители — Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин, актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова.