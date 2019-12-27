Исключением станет одежда специального назначения, которая направляется армии, Службе безопасности, МВД и спасателям, а также в медицинские учреждения.
«Мы — достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — заявил замминистра соцполитики Олег Коваль, который подчеркнул, что бизнесмены под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, а потом продают его.
Что касается спецодежды, то, по словам замминистра, часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и его на бесплатной основе отдают в Госслужбу по ЧС. Коваль заявил, что такая форма соответствует международным стандартам.