Министерство социальной политики Украины разработало законодательные изменения, согласно которым могут ввести запрет на ввоз в страну ношенных вещей в качестве гуманитарной помощи, чтобы бороться с их незаконной продажей. Об этом 27 декабря сообщил «Голос.ua»

Исключением станет одежда специального назначения, которая направляется армии, Службе безопасности, МВД и спасателям, а также в медицинские учреждения. Жители Ровно чуть не задавили друг друга перед входом в секонд-хенд — видео © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

«Мы — достойная нация, и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране», — заявил замминистра соцполитики Олег Коваль, который подчеркнул, что бизнесмены под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, а потом продают его.

Что касается спецодежды, то, по словам замминистра, часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и его на бесплатной основе отдают в Госслужбу по ЧС. Коваль заявил, что такая форма соответствует международным стандартам.