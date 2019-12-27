Украина должна снизить затраты на содержание своей газотранспортной системы (ГТС) и подготовить ее к транспортировке газа в меньших объемах. Об этом 27 декабря заявил глава Минэнерго России Александр Новак

Россия и Украина подписали 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству. «Газпром» планирует, забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в следующие четыре года.

«Мы говорили в рамках переговоров с нашими украинскими партнерами о том, что газотранспортная система находится в достаточно физически изношенном состоянии. Там требуется существенно снизить затраты на ее содержание, повысить эффективность, уменьшить пропускную способность и, по сути дела, модернизировать на реальный объем, который может быть использован», — рассказал Новак.