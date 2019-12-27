Россия и Украина подписали 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству. «Газпром» планирует, забронирует мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в следующие четыре года.
«Мы говорили в рамках переговоров с нашими украинскими партнерами о том, что газотранспортная система находится в достаточно физически изношенном состоянии. Там требуется существенно снизить затраты на ее содержание, повысить эффективность, уменьшить пропускную способность и, по сути дела, модернизировать на реальный объем, который может быть использован», — рассказал Новак.
По его словам, импорт газа в Европу в будущем будет расти. Для транспортировки будут задействованы газопроводы «Северный поток — 2», «Турецкий поток» и «Ямал-Европа», который идет через Белоруссию и Польшу.