Специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве проверили 135 образцов игрушек, из них 102 - сразу не прошло исследования на соответствие техрегламенту безопасности, а 23 образца все еще находится в лаборатории. Об этом 26 декабря сообщает «Укринформ»

На западе Украины продавали детские игрушки со свинцом © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Виталий Караулов рассказал о типичных нарушениях.

В игрушках часто превышено содержание вредных материалов, для их производства используются некачественные материалы. Он также обратил внимание на интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественную сборку и конструкцию игрушки, отсутствие инструкции, предупреждений, адреса импортера, зарегистрированной торговой марки, знака соответствия и тому подобное.

Также на рынке присутствует большое количество подделок.

«На рынке Украины около 50-60% игрушек, которые реализуются, не соответствуют установленным требованиям законодательства. Нами зафиксированы случаи, когда игрушки являются подделкой, когда на них нет никаких документов, маркировка не содержит всех определенных требований, а покупателю предоставляют информацию, где-то скопированную или скачанную из интернета», — сказала директор Украинской ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко.