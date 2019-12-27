Временно исполняющий обязанности замначальника ГУ госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве Виталий Караулов рассказал о типичных нарушениях.
В игрушках часто превышено содержание вредных материалов, для их производства используются некачественные материалы. Он также обратил внимание на интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественную сборку и конструкцию игрушки, отсутствие инструкции, предупреждений, адреса импортера, зарегистрированной торговой марки, знака соответствия и тому подобное.
Также на рынке присутствует большое количество подделок.
«На рынке Украины около 50-60% игрушек, которые реализуются, не соответствуют установленным требованиям законодательства. Нами зафиксированы случаи, когда игрушки являются подделкой, когда на них нет никаких документов, маркировка не содержит всех определенных требований, а покупателю предоставляют информацию, где-то скопированную или скачанную из интернета», — сказала директор Украинской ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко.