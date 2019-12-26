В четверг, 26 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) вводит в обращение две памятные монеты номиналом 10 гривен, посвященные украинским военнослужащим. Об этом сообщила пресс-служба НБУ

Корнилов: «К 80-летию освобождения Украины от нацистов на украинских монетах нарисуют бойцов СС» © РИА Новости, Александр Натрускин

Монета «На страже жизни» посвящена военным медикам. На аверсе монеты размещен малый герб Украины, надпись «Украина», год чеканки монеты — 2019-й — и номинал. В центре — стилизованная композиция: пламя, на фоне которого красный крест, а вокруг — камуфлированные обломки, символизирующие драматизм войны. Между обломками помещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

На реверсе монеты размещена еще одна стилизованная композиция: военный медик оказывает помощь раненому бойцу во время боевых действий, зеркальные силуэты вертолета и группы военных, идущих к нему с носилками, и надпись «На страже жизни».

Монета «Участникам боевых действий на территории других государств» посвящена военным специалистам, участникам миротворческих миссий. На аверсе монеты размещен малый герб Украины, надпись «Украина», а на зеркальном фоне — стилизованная композиция: на фоне модели Земли изображены континенты, номинал и год чеканки монеты — 2019-й, а также логотип Банкнотно-монетного двора НБУ и надпись «Участникам боевых действий на территории других государств».

На реверсе монеты в обрамлении растительного орнамента, на зеркальном фоне надписи: «Долг/Мужество/Память».

В НБУ отметили, что с 1992 года в международных миротворческих операциях приняли участие почти 40 тысяч украинских военнослужащих, а украинский боевой резерв насчитывает почти 330 тысяч человек, большую его часть составляют ветераны войны в Афганистане.