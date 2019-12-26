Минэнерго РФ рассчитывает, что на этих выходных Россия и Украина финализируют документы для продолжения транзита газа через Украину. Об этом 26 декабря заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете РБК

Андрей Новак назвал причину замедления инфляции на Украине © Facebook/Андрій Новак сказал Новак.

Он также отметил, что Россия и Украина активизировали работу над достижением договорённости по газу после переговоров президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского сначала по телефону, а затем на полях саммита «нормандской четверки».

Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Согласно документу, для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» — договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Протокол также включает договоренности об урегулировании юридических разногласий.